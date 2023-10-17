Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişi yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 6'sı FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının 'FETÖ'ye üye olma', 2'sinin 'kasten öldürme' suçundan arandığı, 1'inin ise kaçak göçmen olduğu belirlendi. 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.