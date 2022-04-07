Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi, yakalanıp gözaltına alındı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi, yakalanıp gözaltına alındı.

Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgesinde kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

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