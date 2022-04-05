Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi.Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

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