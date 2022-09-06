Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK şüphelisi yakalandı Güncel Haberler EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı. EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü şüphelileri A.C. (22) ve C.A.'yı (47) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel Yunanistan Hisarcık İpsala PKK Güncel Haberler

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