Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Haberler

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı. EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı. Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrolde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri K.Ç., K.B. ve E.Ö. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve E.Ö. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel Yunanistan Meriç Güncel Haberler

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