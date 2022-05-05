Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eski hakim yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hudut Kartallarının Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 1 şahsı yakalandı. Hudut askerleri tarafından karakola götürülen ve kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemede T.Ş'nin FETÖ şüphelisi görevinden ihraç edilmiş eski hakim olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel