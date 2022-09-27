Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı Güncel Haberler Edirne'de jandarma ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheliyi yakaladı. Edirne'de jandarma ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheliyi yakaladı. Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Salih Baran Yunanistan Jandarma Güncel Haberler

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