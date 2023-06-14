Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı C.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen C.E, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel