Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı G.G'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen G.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel