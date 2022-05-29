Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan PKK zanlısı H.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PKK zanlısı H.E, 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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