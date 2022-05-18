Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan G.S ve Ö.S'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan Ö.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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