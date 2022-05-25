Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelilerinden 14'ü tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelilerinden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, K.Y, D.Ö, M.K, Ü.T, K.T, E.N, O.K, S.B, Ö.H, H.S, S.H, B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title