Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan PKK şüphelisi V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen V.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel