Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel