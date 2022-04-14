Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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