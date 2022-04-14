Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel