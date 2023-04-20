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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltında

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltında

Güncel Haberler

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.L. yakalanıp, gözaltına alındı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.L. yakalanıp, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.L.'yi yakaladı. FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu belirlenen B.L. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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