Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltında
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EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.L. yakalanıp, gözaltına alındı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.L. yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.L.'yi yakaladı. FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu belirlenen B.L. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel