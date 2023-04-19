Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.G.Ö., tutuklandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.G.Ö., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi M.G.Ö.'yü gözaltına aldı. M.G.Ö., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel