Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen E.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçleri geçen hafta Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yarbay E.H'yi yakalamıştı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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