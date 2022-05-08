Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen T.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Eski hakim T.Ş, üç gün önce güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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