Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelileri B.M, Y.M, S.P. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.M, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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