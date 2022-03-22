Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik Güçleri tarafından iki gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan Y.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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