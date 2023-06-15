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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışan yakalanan Ö.K ve A.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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