Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ş, C.Ş, H.Ç ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Haberler

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