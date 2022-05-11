Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta 'FETÖ'ye üye olma' ve 'FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenen aralarında eski polis ile öğretmenlerin de olduğu A.K., G.C., M.Y., S.K., A.K., H.V., M.A.F. ve Ç.İ.T.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., H.V., M.A.F. ve Ç.İ.T., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., G.C., M.Y. ve S.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Yunanistan, Güncel, Haberler

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