Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanan FETÖ şüphelileri A.G, T.B, A.D, O.U, H.A, B.P. ve S.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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