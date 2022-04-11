Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE (AA) -

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Güvenlik Güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.A, M.A, E.Y. ve A.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince 4 gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A. yakalanmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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