Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan H.U, H.S. ve İ.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalanmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Adliyesi Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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