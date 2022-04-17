Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik Güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri A.E, İ.S, B.K. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.E, İ.S. ve B.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda 4 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçarken yakalamıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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