Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan PKK şüphelileri N.K ve B.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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