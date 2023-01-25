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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.K. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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