Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K. ve A.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne Meriç Güncel Haberler

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