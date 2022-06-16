Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K. ve A.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel