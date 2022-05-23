Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan S.Ş., B.Ş. ve R.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

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