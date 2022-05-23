Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan S.Ş., B.Ş. ve R.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.