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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ü.Ü. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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