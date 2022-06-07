Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan K.Ç, K.B ve E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden K.B. ve E.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Meriç Güncel Haberler

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