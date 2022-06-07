Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan K.Ç, K.B ve E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden K.B. ve E.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne Meriç Güncel Haberler

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