Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Ali Can Zeray - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Taybet K. (42), Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Taybet K. (42), Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. Botla kurtarılan Taybet T., psikolojik sorunları olduğunu ailevi sorunlar yaşadığını, Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a geçmek isterken mahsur kaldığını söyledi.

Meriç Nehri'nin Kirişhane Mahallesi'nden geçtiği kesimde kum adacığında bir kadının mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taybet K., botla alınıp kıyıya çıkarıldı.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Taybet K., ilk ifadesinde, Antalya'da bir lokantada garsonluk yaptığını, ailesiyle sorun yaşayınca Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a kaçak olarak geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi. Psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Taybet K.'nin terörle ilişkisinin bulunmadığı belirlendi. Taybet K.'nin işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel, Haberler

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