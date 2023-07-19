Yunanistan'a İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçakları destek olarak gönderildi

Yunanistan'ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için İtalya ve Fransa'dan 4 yangın söndürme uçağı gönderildi. Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması tarafından yapılan açıklamada, yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak amacıyla uçakların Yunanistan'a gönderildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'ndan yapılan açıklamada, İtalya ve Fransa'dan 4 yangın söndürme uçağının Yunanistan'a gönderildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. Yunan İtfaiye Servisi'nden yapılan açıklamada, "Tüm ekipler, yangına gece boyunca müdahale etti. Batı Attika'da 5 uçak ve 8 helikopter yangına müdahale ediyor. Loutraki'deki yangına ise 4 uçak, 3 helikopterle müdahale ediliyor. Attika'da, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit, Kiklad Adaları ve Kuzey Ege'de çok yüksek bir yangın riski beklenmektedir. Hem itfaiye hem de ilgili tüm Sivil Koruma kurumlarının güçleri olarak hepimiz teyakkuz halindeyiz" denildi.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Brüksel'deki Sivil Savunma Mekanizması'nın Yunan makamlarından aldığı destek talebinin ardından Sivil Savunma Dairesi, ülkenin bazı bölgelerini günlerdir etkisi altına alan büyük yangınlarla mücadele etmek üzere İtfaiye Teşkilatı'ndan 2 Canadair CL415 uçağının gönderilmesi talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı.