Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi - Haberler

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Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE'de, kaçak avlanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

EDİRNE'de, kaçak avlanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğiyle Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, çuvallar içinde kaçak 1 ton kum midyesi bulundu. Kaçak avlanan midyeler, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gözetiminde denize bırakıldı. Midyelerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istendiği belirtildi.


Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Tarım, su, Güncel, Haberler

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