MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı - Haberler

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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