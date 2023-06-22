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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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