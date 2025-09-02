Yunanistan 1960'tan Beri En Sıcak Üçüncü Yaz Mevsimini Yaşadı

Yunanistan'da 1960'tan beri en sıcak 3'üncü yaz mevsiminin yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamada yaz sıcaklık verileri değerlendirildi.

Buna göre, ülke bu yıl ilk düzenli ölçümlerin yapıldığı 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yazını yaşadı.

Ülkede 1960'tan beri ortalamaya göre en sıcak 2'nci haziran ayı ile en sıcak 4'üncü temmuz ayı kayıtlara geçti, ağustosta ise normal sıcaklık değerleri görüldü.

Ülkede 92 günlük yaz sürecinin genel sıcaklık ortalaması, 1991-2020 döneminden 1,5 derece yüksek ölçüldü.

1960'tan bu yana en yüksek yaz sıcaklığı ortalaması 2024'ün, en yüksek 2'nci ortalama ise 2012'nin olmaya devam etti.