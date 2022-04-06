Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Haberler

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Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunanistan 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 12 Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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