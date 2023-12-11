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Yunanistan 1. Futbol Ligi maçları, 12 Şubat'a kadar seyircisiz oynanacak

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Yunanistan'da sporda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Yunanistan'da sporda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, geçen hafta Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasında oynanan müsabakada görevli bir polisin, 18 yaşında bir taraftarın kullandığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanmasının sporda yaşanan şiddet olaylarının ilki olmadığına dikkati çekti.

Ülkede uzun süredir yaşanan bu sorunun çözümü için hükümetin daha önce de bir dizi yasal tedbir aldığını hatırlatan Marinakis, Adalet Bakanlığının yapacağı yeni bir çalışma ile cezaların ertelenmesi şartlarının ağırlaştırılacağını kaydetti.

Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını belirterek, futbolda Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Yunan takımlarının Yunanistan'da oynayacağı Avrupa maçlarının da kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle durum değerlendirmesinin ardından seyircisiz oynanabileceğini ifade eden Marinakis, Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis Ikonomu ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Vruçis'in Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Yeorgia Adilini'yi ziyaret ederek sporda şiddete verilen cezaların katılaştırılmasını talep edeceklerini aktardı.

Marinakis, müsabakaların seyircisiz yapılacağı sürede, Süper Lig maçlarının oynandığı statlara yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilmesi ile taraftarların kimlik göstererek ve dijital bir uygulama ile içeri alınması için altyapı oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağını belirterek, olay çıkması halinde takımlara otomatik yaptırımlar uygulanmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin de hayata geçirileceğini kaydetti.

Yunanistan'da geçen perşembe akşamı Olympiakos ile Panathinaikos takımları arasında oynanan voleybol müsabakasında çıkan olaylarda 31 yaşında bir polis, işaret fişeği ile ağır yaralanmıştı.

Polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunan vatandaşı, dün polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Panathinaikos Yunanistan voleybol Futbol Güvenlik Spor Güncel Haberler

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