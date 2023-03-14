Yunan unsurlarının geri ittiği 38 göçmen kurtarıldı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

2'Sİ HAMİLE 11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen ve batan 2 lastik bottaki Liberya uyruklu 42 göçmenden 38'inin kurtarıldığı; 3'ü erkek, 1'i kadın 4 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda yaralanan 2'si hamile 11 kaçak göçmen, Kuşadası ve Söke Fehime Faik Kocagöz hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 4 kişinin cansız bedenleri ise Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Burhan CEYHAN- Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),