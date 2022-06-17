Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, diye 50 euro yuttum

EDİRNE'den Avrupa'daki ülkelere gitmek için Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçen 20 göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darbedilip, ceplerindeki para ile üzerlerindeki değerli eşyaları alınarak, Türkiye'ye geri itildi. Edirne'ye yalın ayak ulaşan göçmenlerden Afgan Ali Ahmedi, "Bir tek 50 euro vardı. Onu bulmasınlar, diye poşetin arasına koyup yuttum. Yapacak bir şeyim yoktu, o paraya ihtiyacım vardı" dedi.

Yunanistan güvenlik güçleri, savaş ve yoksulluktan kaçarak yasa dışı yollarla ülkelerine giren göçmenleri sınırda yakalıyor. Güvenlik güçleri, göçmenlerin para, cep telefonu ve değerli eşyalarını alıp, darbettikten sonra uluslararası hukuka aykırı olarak botlarla Meriç Nehri'nden Türkiye'ye geri itiyor.

Kadınlara da aynı zulmün yapıldığını dile getiren Afgan uyruklu Ruhula Kerimi de, "Yunanistan paramızı alıyor, tehdit ediyor. Hem dövüyor hem bizi süründürüyor. Hadi biz erkeğiz, bayanlara da aynı şeyleri yapıyorlar. Canımızı zor kurtardık" dedi.