Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-8' Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)