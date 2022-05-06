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Yunan unsurlarınca geri itilen 41 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunan unsurlarınca geri itilen 41 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dikili, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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