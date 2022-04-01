Çeşme'de 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çeşme'de 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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Çeşme'de 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çeşme'de 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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