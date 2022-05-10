Yunan unsurlarınca geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunan unsurlarınca geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunan unsurlarınca geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine görevlendiren Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

(Mustafa İç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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