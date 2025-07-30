Yunan Unsurları Tarafından Geri İtilen 19 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 1'i çocuk, 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kaçak göçmenleri Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim etti.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 1'i çocuk, 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz'da saat 10.50'de Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'KB-103' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 1'i çocuk, 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel