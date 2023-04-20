YUNAN TURİSTLER SINIR KAPISINDA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, kentte alışveriş için gelen Yunan turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiği Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Yunanistan'dan gelen turistler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturuyorlar. Yunanistan'dan günü birlik Edirne'ye alışveriş için gelen turist sayısını artırmak amacıyla modernize çalışması yapılan sınır kapısında, giriş ve çıkış olan 2 peron, 6 perona çıkarıldı. Yapılan çalışmayla kapasitesi 5 kat artan sınır kapısından günlük 1000 kişi giriş-çıkış yaptığı belirtildi.Gümrük yetkilileri modernize çalışması ile Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu ifade ettiler.

Yunanistan'ın Orestiada'da kentinden arkadaşlarıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye gelen Yanni Andonyani, "Orestiada'dan Edirne'ye, 40 senedir geliyorum. Benim kardeşlerim burada. Türkiye'yi seviyorum. Edirne'den alışveriş yapıyoruz. Biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız"dedi. Orestias'tan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gelen Solakido Kiryaki'de, "Çok geliyoruz. Çok güzel. Sınır kapısı da çok güzel olmuş. İşlemleri de çok hızlı yaptılar. Eskiden biraz daha işlemler ağır oluyordu, ama şimdi daha çabuk. Çocuğum, gelinim, torunlarım, hep beraber geldik. Alışveriş yapacağız" şeklinde konuştu. Edirne esnaflarda Yunanistan'dan alışveriş için gelen turistlerden memnun olduklarını ifada ettiler.